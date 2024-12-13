Чуни о Гвардиоле и Анчелотти: «Пеп сделал больше для развития футбола. Великолепный футбольный интеллект»

Марвин Чуни сравнил Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти.

– У тебя есть какие-то истории, связанные с Гвардиолой и Анчелотти?

– С Гвардиолой есть одна. Я какое-то время был болбоем на матчах «Баварии». Однажды он вышел из своего офиса вместе с пятью игроками, тогда мне удалось с ним поговорить. Можно сказать, мы настраивали футболистов на следующий матч. Гвардиола был очень эмоциональным, он вдавался во все мелочи. У него великолепный футбольный интеллект.

– Гвардиола или Анчелотти?

– Сложный выбор. Это два лучших тренера в мире. Но Гвардиола сделал больше для развития футбола, для его прогресса. Анчелотти тоже великолепен. Я не могу выбрать никого из них, – сказал нападающий «Рубина » и выпускник академии «Баварии».