Чуни о Гвардиоле и Анчелотти: «Пеп сделал больше для развития футбола. Великолепный футбольный интеллект»
Марвин Чуни сравнил Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти.
– У тебя есть какие-то истории, связанные с Гвардиолой и Анчелотти?
– С Гвардиолой есть одна. Я какое-то время был болбоем на матчах «Баварии». Однажды он вышел из своего офиса вместе с пятью игроками, тогда мне удалось с ним поговорить. Можно сказать, мы настраивали футболистов на следующий матч. Гвардиола был очень эмоциональным, он вдавался во все мелочи. У него великолепный футбольный интеллект.
– Гвардиола или Анчелотти?
– Сложный выбор. Это два лучших тренера в мире. Но Гвардиола сделал больше для развития футбола, для его прогресса. Анчелотти тоже великолепен. Я не могу выбрать никого из них, – сказал нападающий «Рубина» и выпускник академии «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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