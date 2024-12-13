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Бове выписали из больницы. Игроку «Фиорентины» имплантировали съемный подкожный дефибриллятор

Эдоардо Бове выписали из больницы.

Напомним, на 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. Позже стало известно, что у игрока возникли проблемы с сердцем.

Несколько дней назад 22-летний футболист перенес операцию, ему успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор. Согласно больничному протоколу, это необходимо для того, чтобы его выписали.

Сегодня Бове выписали из больницы.

Опубликовано: Sports
Источник: Reuters
logoЭдоардо Бове
logoсерия А Италия
logoФиорентина
logoЗдоровье
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