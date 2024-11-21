Клубы АПЛ за 10 лет потратили на 11,65 млрд больше, чем получили, саудовцы – на 1,8 млрд, РПЛ – на 406 млн

У АПЛ наибольшая разность между потраченными и полученными трансферными суммами.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, с 2015 по 2024 год клубы Премьер-лиги получили 11 миллиардов 498 миллионов евро, а выплатили – 23 млрд 146 млн.

В первую десятку по чистым расходам на приобретение игроков вошли:

1. АПЛ : получено – 11,498 млрд, потрачено – 23,146 млрд, разность – минус 11,648 млрд.

2. Лига Саудовской Аравии: получено – 278 млн, потрачено – 2,099 млрд, разность – минус 1,821 млрд.

3. Серия А: получено – 9,417 млрд, потрачено – 10,886 млрд, разность – минус 1,469 млрд.

4. Лига Китая: получено – 513 млн, потрачено – 1,882 млрд, разность – минус 1,369 млрд.

5. Ла Лига : получено – 7,204 млрд, потрачено – 7,953 млрд, разность – минус 749 млн.

6. Бундеслига: получено – 6,615 млрд, потрачено – 7,176 млрд, разность – минус 561 млн.

7. МЛС : получено – 713 млн, потрачено – 1,181 млрд, разность – минус 468 млн.

8. Лига Катара: получено – 59 млн, потрачено – 488 млн, разность – минус 429 млн.

9. РПЛ : получено – 1,170 млрд, потрачено – 1,576 млрд, разность – минус 406 млн.

10. Лига Мексики: получено – 1,109 млрд, потрачено – 1,494 млрд, разность – минус 385 млн.