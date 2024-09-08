У «Бенфики» лучшее трансферное сальдо с 2015 года – 816 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Монако» – 6-й, «Шахтер» – 19-й

У «Бенфики» наибольшая разность между доходами от трансферов и расходами на них.

По данным Международного центра спортивных исследований, трансферное сальдо португальского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет 816 млн евро. Это лучший результат в мире.

В топ-20 вошли:

1. « » – 816 млн евро.

2. « » – 473 млн евро.

3. « » – 401 млн евро.

4. « » – 391 млн евро.

5. «Спортинг» – 345 млн евро.

6. « » – 305 млн евро.

7. «Порту» – 296 млн евро.

8. «Брага» – 279 млн евро.

9. «Динамо» Загреб – 255 млн евро.

10. ПСВ – 250 млн евро.

11. АЗ – 224 млн евро.

12. «Нордшелланд» – 219 млн евро.

13. «Генк» – 211 млн евро.

14. «Удинезе» – 208 млн евро.

15. «Аталанта» – 206 млн евро.

16. «Атлетико Паранаэнсе» – 200 млн евро.

17. «Лион» – 196 млн евро.

18. «Палмейрас» – 194 млн евро.

19. «Шахтер» – 190 млн евро.

20. «Флуминенсе» – 186 млн евро.