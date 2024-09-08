У «Бенфики» лучшее трансферное сальдо с 2015 года – 816 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Монако» – 6-й, «Шахтер» – 19-й
У «Бенфики» наибольшая разность между доходами от трансферов и расходами на них.
По данным Международного центра спортивных исследований, трансферное сальдо португальского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет 816 млн евро. Это лучший результат в мире.
В топ-20 вошли:
1. «Бенфика» – 816 млн евро.
2. «Аякс» – 473 млн евро.
3. «Зальцбург» – 401 млн евро.
4. «Лилль» – 391 млн евро.
5. «Спортинг» – 345 млн евро.
6. «Монако» – 305 млн евро.
7. «Порту» – 296 млн евро.
8. «Брага» – 279 млн евро.
9. «Динамо» Загреб – 255 млн евро.
10. ПСВ – 250 млн евро.
11. АЗ – 224 млн евро.
12. «Нордшелланд» – 219 млн евро.
13. «Генк» – 211 млн евро.
14. «Удинезе» – 208 млн евро.
15. «Аталанта» – 206 млн евро.
16. «Атлетико Паранаэнсе» – 200 млн евро.
17. «Лион» – 196 млн евро.
18. «Палмейрас» – 194 млн евро.
19. «Шахтер» – 190 млн евро.
20. «Флуминенсе» – 186 млн евро.
Торгаши от бога.
Удивительно? Нет, не удивительно.
А, вот "Нордшелланд" на 12-м месте (с сальдо + 219 миллионов евро) - это интересно.