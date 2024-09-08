У «Бенфики» лучшее трансферное сальдо с 2015 года – 816 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Монако» – 6-й, «Шахтер» – 19-й

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У «Бенфики» наибольшая разность между доходами от трансферов и расходами на них.

По данным Международного центра спортивных исследований, трансферное сальдо португальского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет 816 млн евро. Это лучший результат в мире.

В топ-20 вошли:

1. «Бенфика» – 816 млн евро.

2. «Аякс» – 473 млн евро.

3. «Зальцбург» – 401 млн евро.

4. «Лилль» – 391 млн евро.

5. «Спортинг» – 345 млн евро.

6. «Монако» – 305 млн евро.

7. «Порту» – 296 млн евро.

8. «Брага» – 279 млн евро.

9. «Динамо» Загреб – 255 млн евро.

10. ПСВ – 250 млн евро.

11. АЗ – 224 млн евро.

12. «Нордшелланд» – 219 млн евро.

13. «Генк» – 211 млн евро.

14. «Удинезе» – 208 млн евро.

15. «Аталанта» – 206 млн евро.

16. «Атлетико Паранаэнсе» – 200 млн евро.

17. «Лион» – 196 млн евро.

18. «Палмейрас» – 194 млн евро.

19. «Шахтер» – 190 млн евро.

20. «Флуминенсе» – 186 млн евро.

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20 комментариев
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А зенит где?
+10
-4
+6
Ответ deadjoker
Шахтер на одном мудрике залетел в 20ку :))
Шахтер всегда умел грамотно покупать и продавать за дорого и это было задолго до Мудрика.
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
А зенит где?
В Питере
+6
-2
+4
Аякс должен сказать спасибо 7ен Хагу и МЮ
+5
-2
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Барселоны лучшее сальто. Финансовый кульбит с тройным рычагом 🤸🏻
Комплексы, комплексы
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
А зенит где?
А Спартак?
+2
-1
+1
Половина первой восьмёрки — португальские клубы.
Торгаши от бога.
+1
-1
0
Интересно какое сальдо у..Кадырова?!
0
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При этом у Аякса сейчас финансовые проблемы!
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А почему именно 15 год? А не с 17-го например. Рейтинг ради рейтинга
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Португалия и Нидерланды знают, умеют, могут
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В топ-10 три Португальских клуба.
Удивительно? Нет, не удивительно.
А, вот "Нордшелланд" на 12-м месте (с сальдо + 219 миллионов евро) - это интересно.
0
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Ред Булл быстро освоились
+1
-1
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Ответ Spartakus1984
А зенит где?
На верхней полке где совокупляются волки
+1
-1
0
Ответ tony
А Спартак?
А зенит?
+1
-1
0
Ответ Spartakus1984
А зенит где?
Там где и спартачи, то есть в "опе
+1
-1
0
Ответ Кристина нырялдовна
Там где и спартачи, то есть в "опе
А Ростов?
0
0
0
Если у Бенфики агентские доли и мутки вычесть, будет ли она хотя бы в десятке.
+1
-1
0
Шахтер на одном мудрике залетел в 20ку :))
+5
-5
0
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