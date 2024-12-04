Пети советует Мудрику перейти в «МЮ»: «Чего он добился за два года в «Челси»? Он не стал сильнее и тратит впустую лучший период в карьере»
Эммануэль Пети предлагает «Манчестер Юнайтед» подписать Михаила Мудрика.
– Стоит ли «МЮ» сделать ставку на Мудрика, учитывая, что он, кажется, вписывается в систему команды и в то же время не нужен «Челси»?
– Рано или поздно ему нужно будет принять решение. Он приехал два года назад – и чего добился? Он не стал сильнее, из его карьеры выпадает лучший период, его уверенность в себе снизилась.
Ему 23 года, а он уже тратит впустую очень много времени. Я не думаю, что у него есть будущее в команде, учитывая новый спортивный вектор.
Однако, как мне кажется, «МЮ» стал бы для него превосходной возможностью, он вписывается в схему Рубена Аморима. Он может играть по схеме 3-4-3 прямо под нападающим, – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Gambling Zone.
Опубликовал: Александр Суряев
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости