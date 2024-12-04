Пети советует Мудрику перейти в «МЮ»: «Чего он добился за два года в «Челси»? Он не стал сильнее и тратит впустую лучший период в карьере»

Эммануэль Пети предлагает «Манчестер Юнайтед» подписать Михаила Мудрика.

– Стоит ли «МЮ» сделать ставку на Мудрика, учитывая, что он, кажется, вписывается в систему команды и в то же время не нужен «Челси»?

– Рано или поздно ему нужно будет принять решение. Он приехал два года назад – и чего добился? Он не стал сильнее, из его карьеры выпадает лучший период, его уверенность в себе снизилась.

Ему 23 года, а он уже тратит впустую очень много времени. Я не думаю, что у него есть будущее в команде, учитывая новый спортивный вектор.

Однако, как мне кажется, «МЮ» стал бы для него превосходной возможностью, он вписывается в схему Рубена Аморима. Он может играть по схеме 3-4-3 прямо под нападающим, – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Gambling Zone.