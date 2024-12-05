Мудрик из-за болезни пропустил игру «Челси» с «Саутгемптоном»

Михаил Мудрик не сыграл в матче «Челси» из-за болезни.

В среду «Челси» разгромил «Саутгемптон » на выезде (5:1) в 14-м туре АПЛ .

Как сообщает Football.London, украинский вингер не смог принять участия в игре из-за болезни.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Мудрик сыграл 7 матчей и результативными действиями не отметился. Его подробная статистика – здесь .

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