Мудрик не уйдет из «Челси» в январе. Клуб верит в украинца и не рассматривает ни аренду, ни продажу (Бен Джейкобс)
Михаил Мудрик останется в «Челси» как минимум до конца сезона.
Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что в январе «Челси» не отпустит вингера ни в аренду, ни на постоянной основе. Нет ни единого шанса, что украинец сменит команду посреди игрового года.
Утверждается, что клуб продолжает поддерживать 23-летнего футболиста и не ищет возможности расстаться с ним.
В текущем сезоне Мудрик провел 7 игр в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости