Мудрик не уйдет из «Челси» в январе. Клуб верит в украинца и не рассматривает ни аренду, ни продажу (Бен Джейкобс)

Михаил Мудрик останется в «Челси» как минимум до конца сезона.

Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что в январе «Челси » не отпустит вингера ни в аренду, ни на постоянной основе. Нет ни единого шанса, что украинец сменит команду посреди игрового года.

Утверждается, что клуб продолжает поддерживать 23-летнего футболиста и не ищет возможности расстаться с ним.

В текущем сезоне Мудрик провел 7 игр в АПЛ , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .