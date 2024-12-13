Радимов о годе «Зенита» в Петербурге: «Клуб стал символом города наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами. 100 лет сам Бог велел отпраздновать»

Владислав Радимов считает «Зенит» важной частью Санкт-Петербурга.

– Следующий год – год «Зенита» в Петербурге. Как вы отнеслись к этой новости?

– Думаю, что «Зенит» заслужил это своими результатами. И вообще, «Зенит» стал символом Петербурга, наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами это часть города! А сто лет, я думаю, сам Бог велел отпраздновать.

Считаю, что все те, кто причастен к успеху, играл и работал в «Зените», они должны это отметить. Это абсолютно заслуженно, – сказал бывший полузащитник петербуржцев на мероприятии, посвященном установке клубом специальной новогодней ели рядом с Дворцовой площадью.