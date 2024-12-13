Баннер с Боратом в форме «Челси» привезли фанаты «синих» на матч с «Астаной». Полиция Казахстана его отобрала

Полиция Казахстана отняла баннер с Боратом у фанатов «Челси».

Вчера лондонцы обыграли «Астану» (3:1) в матче Лиги конференций, проходившем в Казахстане.

Один из болельщиков «Челси» поделился фотографией баннера, на котором персонаж Саши Барона Коэна Борат из одноименного фильма изображен в футболке «Челси» с поднятыми вверх большими пальцами и флагами нескольких стран. На баннере был лозунг: «Следовать за «Челси» дома и на выезде», а также известная фраза Бората: «Very nice!»

Позднее фанат опубликовал видео, на котором полиция забирает баннер и дает понять, что его не пропустят на стадион.

«Покойся с миром, флаг, полиция не поняла шутку», – подписал видео болельщик «Челси».

Борат Сагдиев – вымышленный персонаж, изображающий казахского тележурналиста. Ранее Коэна критиковали за то, что он показывает искаженный образ народа Казахстана.

Фото: dailymail.co.uk