Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»
«Я был на матче с «Арсеналом» (0:2). Не было смысла выпускать его на поле. Его выход был позорным. Расхаживал вокруг, пытался сделать нырок, выбил мяч с поля, а затем, когда все игроки подошли к болельщикам, чтобы похлопать, он стоял сзади. Он ушел первым, и я просто подумал: «Ты ребенок».
Сколько ему сейчас, 27? Он должен быть на пике своих возможностей. Очевидно, что его финансовые вопросы решены. Кто ты как личность? Что ты отстаиваешь?
И я беспокоюсь, искренне переживаю, что, когда он закончит, он пожалеет, что не выжал из этого максимум, потому что с этим трудно жить.
Знаете, лично у меня была неплохая карьера, я молодец. Учитывая, откуда я родом и чего я добился, меня это вполне устраивает. Я выжал из этого все, понимаете?» – заявил экс-форвард «Уотфорда».
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