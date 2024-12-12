«МЮ» готов продать Рэшфорда за 40 млн фунтов, но не ждет предложений в январе (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» готов продать Маркуса Рэшфорда за 40 млн фунтов.
В этом сезоне 27-летний форвард забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи за 23 матча во всех турнирах.
Как сообщает Daily Mail, несмотря на готовность клуба к трансферу, в «МЮ» не ждут предложений во время январского трансферного окна.
Продажа Рэшфорда может понадобиться для соответствия правилам прибыли и устойчивого развития (PSR). Убытки «Манчестер Юнайтед» за последние три года составили 300 миллионов фунтов.
Гарначо лучше без интернета: обвинили в сливе состава, ставит скандальные лайки
В Англии введут новые правила ФФП. Что изменили и как это повлияет на клубы?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем