«МЮ» готов продать Рэшфорда за 40 млн фунтов, но не ждет предложений в январе (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» готов продать Маркуса Рэшфорда за 40 млн фунтов.

В этом сезоне 27-летний форвард забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи за 23 матча во всех турнирах.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на готовность клуба к трансферу, в «МЮ» не ждут предложений во время январского трансферного окна.

Продажа Рэшфорда может понадобиться для соответствия правилам прибыли и устойчивого развития (PSR). Убытки «Манчестер Юнайтед » за последние три года составили 300 миллионов фунтов.

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