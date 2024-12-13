Губерниев назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ: «Работа с молодежью – его конек. Умеет выстраивать игру с молодыми футболистами» 

Дмитрий Губерниев назвал Михаила Галактионова лучшим тренером осенней части сезона.

После 18 туров «Локомотив » занимает в Мир РПЛ 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Что касается тренеров, то с учетом чемпионства я выделил бы, безусловно, Сергея Семака. Но с учетом первой половины нового сезона – Михаила Галактионова .

Работа с молодежью – это его конек. И, опять же, несмотря на относительные неудачи поздней осени и начала зимы, он доказывает, что он хороший тренер, который умеет выстраивать игру с молодыми футболистами», – написал комментатор в колонке для «Советского спорта».