Губерниев назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ: «Работа с молодежью – его конек. Умеет выстраивать игру с молодыми футболистами»
Дмитрий Губерниев назвал Михаила Галактионова лучшим тренером осенней части сезона.
После 18 туров «Локомотив» занимает в Мир РПЛ 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
«Что касается тренеров, то с учетом чемпионства я выделил бы, безусловно, Сергея Семака. Но с учетом первой половины нового сезона – Михаила Галактионова.
Работа с молодежью – это его конек. И, опять же, несмотря на относительные неудачи поздней осени и начала зимы, он доказывает, что он хороший тренер, который умеет выстраивать игру с молодыми футболистами», – написал комментатор в колонке для «Советского спорта».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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