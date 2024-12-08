Галактионов о 0:0 с «Краснодаром»: «Осторожная игра, «Локомотив» не хотел раскрываться, как и соперник. В таблице все очень плотно, каждое очко – шаг вперед»

Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Матч 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0.

– В первом тайме казалось, что «Локомотив» играл хуже.

– Достаточно осторожная игра была. И мы не хотели раскрываться, и соперник. Можно было наблюдать осторожную игру с большим количеством единоборств.

Мы понимали сильные качества «Краснодара », команда хорошо прессингует. Нашей задачей было отрезать большое количество прессингующих игроков, которые пытались спровоцировать нас на ошибку. На выпады «Краснодара» мы отвечали какими‑то своими моментами. Сверхэмоциональная игра.

На стадионе была потрясающая атмосфера, прекрасные болельщики, которые сделали сегодня аншлаг. Это счастье – играть такие большие матчи.

– 0:0 – это положительный для вас результат или больше отрицательный?

– Каждое очко – это шаг вперед. Всегда говорим команде, что от любой победы мы не должны впадать в эйфорию, а при любом поражении как‑то шарахаться. В таблице все очень плотно, пара очков – и ты уже наверху. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, – сказал главный тренер «Локомотива ».