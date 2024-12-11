Мостовой о Пиняеве: «Лучший молодой российский футболист. Его не всегда используют – в прошлом сезоне держали в запасе, в этом тоже. Не чувствует себя основным игроком «Локо»

Александр Мостовой назвал Сергея Пиняева лучший молодым футболистом России.

Ранее полузащитник «Локомотива» попал в список 100 лучших молодых игроков мира, заняв в нем 60-е место.

– Пиняев – лучший молодой российский футболист. Природа наградила его лучшими качествами, многим это не дано.

Другое дело, что его не всегда используют. В прошлом сезоне Сергея держали в запасе, в этом тоже. Пиняев не чувствует себя основным футболистом.

– Почему он мало забивает в этом сезоне РПЛ?

– Во-первых, из-за позиции. Сергей не центральный нападающий, он больше действует с фланга. Обычно фланговые полузащитники не так много забивают.

Во-вторых, нужно подобрать ключи к Пиняеву. Сергею только 20 лет, но есть ощущение, что он уже ветеран, – заявил экс-игрок сборной России.

Пиняев провел 17 матчей за «Локомотив» в этом сезоне Мир РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .