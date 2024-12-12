Дмитрий Губерниев: «Провал 2024 года – «Динамо», которое профукало чемпионство в РПЛ»

Дмитрий Губерниев заявил, что «Динамо» «профукало» чемпионство РПЛ.

Комментатор «Матч ТВ» назвал команду РПЛ, которую считает главным провалом 2024 года.

«Провал 2024 года – московское «Динамо», которое профукало чемпионство в РПЛ», – сказал Дмитрий Губерниев.

В прошлом сезоне бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) в матче 30-го тура Мир РПЛ. Для чемпионства им было достаточно набрать один балл, а первую позицию в чемпионате занял «Зенит».