Аршавин о «Спартаке»: «Угальде не хватало игрока, который подсунет мяч, отыграется в стенку. Манфред нашел общий язык с Барко, две трети голов забил одним касанием»
Андрей Аршавин высказался об игре Манфреда Угальде в «Спартаке».
«Угальде в «Спартаке» не хватало игрока, который подсунет мяч, где‑то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждет, когда ему навесят, он сам продавит и забьет.
Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Квинси Промесом, а теперь Манфред нашел общий язык с Барко. Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Угальде первым в истории чемпионата России забил 15 голов в 18 турах с начала сезона
Угальде особый. Все его знакомые говорят: помешан на режиме и живет моментом
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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