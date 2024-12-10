Аршавин о «Спартаке»: «Угальде не хватало игрока, который подсунет мяч, отыграется в стенку. Манфред нашел общий язык с Барко, две трети голов забил одним касанием»

Андрей Аршавин высказался об игре Манфреда Угальде в «Спартаке».

«Угальде в «Спартаке » не хватало игрока, который подсунет мяч, где‑то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждет, когда ему навесят, он сам продавит и забьет.

Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Квинси Промесом , а теперь Манфред нашел общий язык с Барко . Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Угальде первым в истории чемпионата России забил 15 голов в 18 турах с начала сезона

Угальде особый. Все его знакомые говорят: помешан на режиме и живет моментом