«Эвертон» рассматривает Эшуорта на пост спортивного директора. Ранее он покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе
Дэн Эшуорт может стать новым спортивным директором «Эвертона».
Будущий владелец «ирисок» Дэн Фридкин высокого мнения о 53-летнем специалисте, который недавно покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев работы в клубе.
Сообщалось, что кандидатуру Эшуорта также рассматривает «Арсенал».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: talkSPORT
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