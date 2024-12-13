«Эвертон» рассматривает Эшуорта на пост спортивного директора. Ранее он покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе

Дэн Эшуорт может стать новым спортивным директором «Эвертона».

Будущий владелец «ирисок» Дэн Фридкин высокого мнения о 53-летнем специалисте, который недавно покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев работы в клубе.

Сообщалось , что кандидатуру Эшуорта также рассматривает «Арсенал».