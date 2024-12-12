Аморим об отставке Эшуорта из «МЮ»: «Это не лучшая ситуация, но важно, что мы продолжаем идти своим путем. Уход одного человека ничего не меняет»

Рубен Аморим оценил отставку Дэна Эшуорта из «Манчестер Юнайтед».

Ранее функционер покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе.

«Хочу сказать, что с первого дня я почувствовал огромную поддержку со стороны владельцев, со стороны [генерального директора] Омара [Беррады], со стороны директора Джейсона Уилкокса, и Дэна в том числе.

Но это футбол, иногда такое случается. Это случается с игроками и тренерами. Понимаю, что это не лучшая ситуация, но важно то, что мы продолжаем идти своим путем. Путь понятен для всех.

С самого первого дня я чувствовал поддержку от всех. Уход одного человека ничего не меняет. Самое главное, что наше видение понятно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .