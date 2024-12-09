Невилл об уходе Эшуорта из «МЮ»: «Меня это потрясло, Дэн добивался успеха везде. Клуб уже 10 лет не имеет голоса, утратил авторитет, смелость, что-то не пошло не так»

Гари Невилл высказался об увольнении Дэна Эшуорта из «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «МЮ» объявил об уходе спортивного директора спустя 5 месяцев после назначения. Сообщалось , что Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений.

«В подобной ситуации не может быть взаимности. Все мы знали, что приход Ineos повлечет огромные изменения, и они уже произошли – массовые сокращения, полная смена руководства, гендиректора, финансового директора, спортивного директора, технического директора, а совсем недавно и тренера.

Можно было бы ожидать больших перемен, но только не на этой должности. За Дэном Эшуортом охотились долго, около 10 месяцев, он был без работы несколько минут, за него заплатили миллионы фунтов.

Я работал с Дэном Эшуортом в FA, и он добивался успеха везде, где бы ни работал. Я потрясен тем, что произошло, и мне потребуется много объяснений. Заявление, которое опубликовал клуб, весьма неубедительно.

«Манчестер Юнайтед » уже 10 лет не имеет голоса. Они утратили свой авторитет, свою смелость, и я думаю, что за последний год все это вернулось, но ясно одно: произошло что-то переломное. Нельзя пригласить кого-то уровня Дэна Эшуорта и потерять его спустя пять месяцев – думаю, что что-то не пошло не так.

Фанаты будут задаваться вопросом, что пошло не так, они будут строить догадки, это оставит огромные пробелы, и, очевидно, что что-то пошло не так между Дэном Эшуортом, Омаром Беррадой, сэром Дэйвом Брейлсфордом.

Кто бы это ни был, за последние несколько месяцев они не ладили друг с другом или у них что-то не получалось. Очевидно, что что-то произошло – просто скажите нам об этом. Думаю, заявление было слабым», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире NBC Sports.

«МЮ» уволил директора, которого долго вырывал у «Ньюкасла». Через 5 месяцев!