Гончаренко опроверг интерес к Ахметову: «Пари НН» нужно закрывать другие позиции, и мы над этим работаем»
Виктор Гончаренко опроверг интерес «Пари НН» к хавбеку «Зенита» Ильзату Ахметову.
– В прессе появилась информация, что клуб заинтересован в Ильзате Ахметове. Можете как-то это прокомментировать?
– Когда близится трансферное окно, начинаются такие заходы… Я очень хорошо знаю Ильзата, и он меня очень хорошо знает, но нам сейчас нужно закрывать другие позиции, и мы над этим работаем, – сказал тренер «Пари НН».
В текущем сезоне Ахметов провел в Мир РПЛ лишь 2 матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
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