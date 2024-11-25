Гончаренко опроверг интерес к Ахметову: «Пари НН» нужно закрывать другие позиции, и мы над этим работаем» 

Виктор Гончаренко опроверг интерес «Пари НН» к хавбеку «Зенита» Ильзату Ахметову.

– В прессе появилась информация, что клуб заинтересован в Ильзате Ахметове. Можете как-то это прокомментировать?

– Когда близится трансферное окно, начинаются такие заходы… Я очень хорошо знаю Ильзата, и он меня очень хорошо знает, но нам сейчас нужно закрывать другие позиции, и мы над этим работаем, – сказал тренер «Пари НН ».

В текущем сезоне Ахметов провел в Мир РПЛ лишь 2 матча.