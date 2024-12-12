Профсоюз футболистов о решении по делу Мбаппе и «ПСЖ»: «Это просто недопустимо! Мы и игроки никогда не примем этого»
Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов.
Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны «ПСЖ». 12 декабря стало известно, что обращение Килиана отклонено из-за того, что парижане обратились в суд. Клуб доволен: «Вопрос честности важнее любого игрока».
«Это не первый и, к сожалению, не последний раз, когда клуб использует все возможные средства, предусмотренные регламентом. Мы просим LFP обеспечить соблюдение собственных регламентов и выполнение решений своих комиссий.
Для UNFP значение имеют клуб или футболист, который в своем праве, а также суммы, о которых идет речь. Недопустимо, чтобы решения независимых комиссий LFP, которые зависят от коллективного договора и одобрены клубами, ставились под сомнение. Это просто недопустимо!
Если мы будем высмеивать подписанные контракты или регламенты, мы тем самым откроем ящик Пандоры. В конечном итоге это приведет к оспариванию хартии профессионального футбола. То есть коллективного договора, который руководители считают кастрацией, потому что он препятствует их едва скрываемым стремлениям поставить под сомнение социальную защиту, пересмотреть трудовые договоры и условия профессиональной футбола во Франции.
Никогда UNFP и игроки, которых мы представляем, не примут это. Никогда!» – говорится в заявлении Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
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