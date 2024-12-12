Обращение Мбаппе в комиссию LFP о невыплате 55 млн евро от «ПСЖ» отклонено из-за того, что парижане обратились в суд. Клуб доволен: «Вопрос честности важнее любого игрока»

Обращение Килиана Мбаппе по поводу долга «ПСЖ» в комиссию LFP было отклонено.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны «ПСЖ».

Обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже. Лига определила, что по этой причине обращение в дисциплинарную комиссию больше не является допустимым.

«Мы очень рады, что Дисциплинарный комитет решил не наказывать «ПСЖ» по просьбе игрока. Признав его запрос недопустимым, Дисциплинарный комитет положил конец этой череде [запросов], которая длилась слишком долго.

Если игрок продолжит не соблюдать свои обязательства и вести спор непонятным и вредным как для него самого, так и для французского футбола способом, клуб готов полностью объяснить ситуацию в суде.

С юридической и фактической точки зрения игрок взял на себя четкие публичные и частные обязательства, которые клуб просит его выполнить после того, как он пользовался беспрецедентными преимуществами в течение 7 лет.

По сути, это вопрос доброй воли, честности, сохранения ценностей и уважения парижского клуба и его болельщиков, что важнее любого игрока.

После сегодняшнего решения клуб вновь выражает надежду на то, что удастся найти мирное решение, чтобы все стороны смогли перевернуть эту страницу», – заявил представитель «ПСЖ ».

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