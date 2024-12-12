Президент «Урала» о Fan ID: «Есть закон, мое мнение ни о чем не говорит, мне разницы нет, как лучше сделать. Если бы отменили, народу побольше бы ходило»

Президент «Урала» отреагировал на решение Госдумы не отменять о закон о Fan ID.

11 декабря комитет Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту рекомендовал Госдуме отклонить проект об отмене системы идентификации зрителей.

– Есть ли разница в плане количества болельщиков на матчах Первой лиги и РПЛ, учитывая Fan ID?

– Да, разница есть.

– Что думаете о том, что Госдума вновь отказалась отменять Fan ID?

– Ну, как я считаю, зачем это? Это же закон, вышел закон, мое мнение ни о чем не говорит. Так что мне разницы нет, как лучше сделать.

Есть закон, закон принят. Если бы отменили закон этот, думаю, что, конечно, интереснее было бы, народу побольше бы ходило. Но пока так.

– Не хватает болельщиков на играх РПЛ?

– Да, – сказал Григорий Иванов .