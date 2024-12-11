Депутат Свищев о Fan ID: «Сейчас не лучшее время для отмены. На аренах стало безопаснее, времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере»

Дмитрий Свищев объяснил, почему не стоит отменять Fan ID.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.

– Верна ли информация, что комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене карты болельщика?

– Сейчас не лучшее время для отмены Fan ID. Проект призван обеспечить безопасность на стадионах. Мы обеспокоены и должны думать о болельщиках и спортсменах на стадионах. Поэтому депутаты комитета Госдумы приняли такое решение.

– Насколько эффективно работает карта болельщика?

– Очевидно, что мы видим отток болельщиков со стадионов, с этим никто не спорит. Но на аренах стало безопаснее, с этим не поспорить. Меры приняты только с этими целями. Конечно, все хотят полные стадионы, в том числе и мы. Времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере.

– Сейчас вопрос об отмене карты болельщика не стоит?

– Я не председатель комитета, но, на мой взгляд, в ближайшее время отмена Fan ID невозможна, – сказал депутат Госдумы РФ.