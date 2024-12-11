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  • Депутат Свищев о Fan ID: «Сейчас не лучшее время для отмены. На аренах стало безопаснее, времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере»
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Депутат Свищев о Fan ID: «Сейчас не лучшее время для отмены. На аренах стало безопаснее, времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере»

Дмитрий Свищев объяснил, почему не стоит отменять Fan ID.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.

Верна ли информация, что комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене карты болельщика?

– Сейчас не лучшее время для отмены Fan ID. Проект призван обеспечить безопасность на стадионах. Мы обеспокоены и должны думать о болельщиках и спортсменах на стадионах. Поэтому депутаты комитета Госдумы приняли такое решение.

Насколько эффективно работает карта болельщика?

– Очевидно, что мы видим отток болельщиков со стадионов, с этим никто не спорит. Но на аренах стало безопаснее, с этим не поспорить. Меры приняты только с этими целями. Конечно, все хотят полные стадионы, в том числе и мы. Времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере.

Сейчас вопрос об отмене карты болельщика не стоит?

– Я не председатель комитета, но, на мой взгляд, в ближайшее время отмена Fan ID невозможна, – сказал депутат Госдумы РФ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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