Аршавин о рекомендации комитета Госдумы по спорту отклонить отмену Fan ID: «Удивлен, что этот вопрос вообще рассматривали»

Андрей Аршавин высказался о рекомендации отклонить отмену Fan ID.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.

– Вы неоднократно негативно высказывались о Fan ID и выступали за его отмену. Удивлены решением Госдумы?

– Я свое мнение не меняю. Я удивлен, что этот вопрос вообще рассматривали. Больше нечего сказать, – сказал бывший нападающий «Зенита » и сборной России.

Депутат Свищев о Fan ID: «Сейчас не лучшее время для отмены. На аренах стало безопаснее, времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере»