Аршавин о рекомендации комитета Госдумы по спорту отклонить отмену Fan ID: «Удивлен, что этот вопрос вообще рассматривали»
Андрей Аршавин высказался о рекомендации отклонить отмену Fan ID.
Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.
– Вы неоднократно негативно высказывались о Fan ID и выступали за его отмену. Удивлены решением Госдумы?
– Я свое мнение не меняю. Я удивлен, что этот вопрос вообще рассматривали. Больше нечего сказать, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России.
Депутат Свищев о Fan ID: «Сейчас не лучшее время для отмены. На аренах стало безопаснее, времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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