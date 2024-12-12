Дзюба о самом счастливом событии года: «Ни одного поражения от «Зенита» с «Локо» и «Акроном», пока я был на поле»

Артем Дзюба поделился личными итогами года, упомянув «Зенит».

– Самое счастливое событие 2024 года для Артема Дзюбы?

– Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном».

Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы – счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.

– А что больше всего разочаровало?

– Отношение отдельных людей из «Локо». Но об этом я уже рассказывал, – заявил нападающий «Акрона», ранее выступавший за «Зенит» и «Локомотив».

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