Дзюба о самом счастливом событии года: «Ни одного поражения от «Зенита» с «Локо» и «Акроном», пока я был на поле»
Артем Дзюба поделился личными итогами года, упомянув «Зенит».
– Самое счастливое событие 2024 года для Артема Дзюбы?
– Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном».
Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы – счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.
– А что больше всего разочаровало?
– Отношение отдельных людей из «Локо». Но об этом я уже рассказывал, – заявил нападающий «Акрона», ранее выступавший за «Зенит» и «Локомотив».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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