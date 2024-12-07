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Агент Дзюбы о победном голе форварда «Зениту»: «Он не праздновал из уважения к клубу, но болельщики освистали его. Поздравляю «Акрон», молодцы»

Агент Артема Дзюбы прокомментировал победный гол форварда «Зениту».

«Акрон» обыграл петербургский клуб со счетом 2:1 в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ

– У меня было предчувствие, что Артем сегодня забьет гол, я сказал ему об этом.

Когда «Локомотив» играл с «Зенитом» в начале декабря 2023 года, Артем тоже был капитаном и отдал голевой пас на Тикнизяна. Матчи с капитанской повязкой против «Зенита» у Артема складываются особенно удачно.

Предчувствие было, но победа неожиданная, наверное, для всех. Это даже ценнее. Поздравляю «Акрон», огромные молодцы, герои, они так держались вдесятером. Безусловно, удача была на стороне «Акрона», но они ее заслужили за всю работу в первой половине сезона.

Что касается Артема, в первом тайме екнуло сердце, когда он схватился за спину. Я понимал, что он не заменится и будет скакать на одной ноге, так как матч принципиальный, а дальше пауза, будет время залечить болячки.

Безумно рад его голу, счастлив и горжусь. Вдвойне приятно, что мяч оказался победным. Удалось оторваться от конкурентов в таблице. У всех поклонников «Акрона» и персональных болельщиков Артема прекрасное настроение.

– Почему Артем не праздновал гол?

– Не обсуждали с ним этот момент. Мне показалось, что он не праздновал из уважения к «Зениту», но болельщики сине‑бело‑голубых не очень уважительно себя повели, освистав его в ответ.

Он показал уважение клубу, в котором провел немало лет, одних из самых ярких в своей карьере. Все логично, – сказал представитель футболиста Леонид Гольдман.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
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logoЗенит
Леонид Гольдман
logoАкрон
logoНаир Тикнизян
logoАртем Дзюба
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