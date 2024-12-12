Дзюба назвал лучшую команду 2024-го в РПЛ: «Краснодар». Боролись за чемпионство, если бы Песьяков не помог «Зениту»
Артем Дзюба назвал лучшую команду и игроков 2024 года в РПЛ.
– Команда 2024 года в РПЛ?
– «Краснодар», потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серега Песьяков не помог «Зениту». И сейчас закончили год на первом месте.
– А лучший российский тренер 2024-го?
– Тедеев.
– Топ-3 российских футболиста 2024 года в РПЛ?
– Глушенков, Тюкавин и Ненахов.
– Игрок-открытие 2024 года?
– Батраков, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом, выйдя на первое место в последнем туре. Победный мяч в игре с «Ростовом» забил Артур после ошибки Песьякова.
Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса’’ и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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