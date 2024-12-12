Артем Дзюба назвал лучшую команду и игроков 2024 года в РПЛ.

– Команда 2024 года в РПЛ?

– «Краснодар », потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серега Песьяков не помог «Зениту». И сейчас закончили год на первом месте.

– А лучший российский тренер 2024-го?

– Тедеев.

– Топ-3 российских футболиста 2024 года в РПЛ?

– Глушенков, Тюкавин и Ненахов .

– Игрок-открытие 2024 года?

– Батраков, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба .

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом, выйдя на первое место в последнем туре. Победный мяч в игре с «Ростовом» забил Артур после ошибки Песьякова.

Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса’’ и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ»