Дзюба, игроки и тренеры «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы на «Зенитом»
Артем Дзюба опубликовал видео празднования победы «Акрона» над «Зенитом».
В субботу тольяттинский клуб победил в Санкт-Петербурге (2:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ. Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», забил победный гол «Акрона» и не стал праздновать его.
В своем телеграм-канале Дзюба выложил видео, снятое в раздевалке «Акрона» после матча на «Газпром Арене».
В ролике игроки команды аплодируют и хором поют песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Члены тренерского и административного штаба также подпевают футболистам.
Соболев психует, Дзюба счастлив – контраст эмоций на «Газпром Арене»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
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