Дзюба, игроки и тренеры «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы на «Зенитом»

Артем Дзюба опубликовал видео празднования победы «Акрона» над «Зенитом».

В субботу тольяттинский клуб победил в Санкт-Петербурге (2:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ . Дзюба, ранее выступавший за «Зенит », забил победный гол «Акрона» и не стал праздновать его.

В своем телеграм-канале Дзюба выложил видео, снятое в раздевалке «Акрона » после матча на «Газпром Арене».

В ролике игроки команды аплодируют и хором поют песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Члены тренерского и административного штаба также подпевают футболистам.

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