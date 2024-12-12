Сака, Гризманн, Рюдигер, Олисе, Робертсон – в команде 6-го тура Лиги чемпионов

УЕФА назвал команду 6-го тура Лиги чемпионов.

Голкипер: Марко Бизот («Брест »);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль »), Антонио Рюдигер («Реал »), Кэмерон Картер-Викерс («Селтик »), Норди Мукиеле («Байер»);

Полузащитники: Анджело Штиллер («Штутгарт »), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Майкл Олисе («Бавария»);

Нападающие: Игор Пайшан («Фейеноорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

Напомним, что Букайо Сака был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

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