Сака, Гризманн, Рюдигер, Олисе, Робертсон – в команде 6-го тура Лиги чемпионов
УЕФА назвал команду 6-го тура Лиги чемпионов.
Голкипер: Марко Бизот («Брест»);
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Реал»), Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Норди Мукиеле («Байер»);
Полузащитники: Анджело Штиллер («Штутгарт»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Майкл Олисе («Бавария»);
Нападающие: Игор Пайшан («Фейеноорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»).
Напомним, что Букайо Сака был признан игроком недели в Лиге чемпионов.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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