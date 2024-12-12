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Сака, Гризманн, Рюдигер, Олисе, Робертсон – в команде 6-го тура Лиги чемпионов

УЕФА назвал команду 6-го тура Лиги чемпионов.

Голкипер: Марко БизотБрест»);

Защитники: Эндрю РобертсонЛиверпуль»), Антонио РюдигерРеал»), Кэмерон Картер-ВикерсСелтик»), Норди Мукиеле («Байер»);

Полузащитники: Анджело Штиллер («Штутгарт»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Майкл Олисе («Бавария»);

Нападающие: Игор Пайшан («Фейеноорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

Напомним, что Букайо Сака был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

«Сити» на грани вылета, двое наших проиграли, «Барса» – в плей-офф, Гризманн сверкает. Главное в ЛЧ

Дыра в опорной «Сити», 6 защитников «Байера» и как наказать «Аталанту». Тактика ЛЧ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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