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  • Мбаппе получил травму бедра в матче с «Аталантой». Форвард «Реала» пропустит около 10 дней и может не сыграть в финале Межконтинентального кубка
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Мбаппе получил травму бедра в матче с «Аталантой». Форвард «Реала» пропустит около 10 дней и может не сыграть в финале Межконтинентального кубка

«Реал» подтвердил травму Килиана Мбаппе.

Нападающий получил повреждение в 1-м тайме матча с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

По результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра.

Журналистка Аранча Родригес сообщает, что восстановление француза займет около 10 дней. Мбаппе наверняка пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальекано» в субботу, при этом у форварда «Реала» есть «небольшие шансы» сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА 18 декабря.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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