«За что Ротенберг берется – результат очень положительный. Образованный человек, мало у нас таких руководителей». Селюк про тренерскую лицензию Бориса
– Борис учится и получает лицензию не для того, чтобы на данном этапе работать тренером. Он руководитель молодежного департамента клуба.
Он был футболистом, сейчас есть лицензия, закончил финансово-экономический институт. Образованный человек. Мало у нас таких руководителей. Честь и хвала, что он повышает уровень знаний. Плоды работы Бориса в «Локомотиве» мы видим.
– Есть ли у него цель стать тренером в будущем?
– Сейчас он занимается тем, чем занимается. Но никогда не говори «никогда». Все может быть. Образование никогда и никому не мешало.
Дальше Борис решит, быть футбольным чиновником высокого класса или пойти на тренерскую работу. Мы видим, за что он берется – результат очень положительный.
В ближайшее время Борис может шагнуть ступенькой выше, – сказал бывший агент экс-игрока «Локомотива», работающего в клубе заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола.
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