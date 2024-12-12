«За что Ротенберг берется – результат очень положительный. Образованный человек, мало у нас таких руководителей». Селюк про тренерскую лицензию Бориса

Дмитрий Селюк оценил получение Борисом Ротенбергом тренерской лицензии УЕФА.

– Борис учится и получает лицензию не для того, чтобы на данном этапе работать тренером. Он руководитель молодежного департамента клуба.

Он был футболистом, сейчас есть лицензия, закончил финансово-экономический институт. Образованный человек. Мало у нас таких руководителей. Честь и хвала, что он повышает уровень знаний. Плоды работы Бориса в «Локомотиве» мы видим.

– Есть ли у него цель стать тренером в будущем?

– Сейчас он занимается тем, чем занимается. Но никогда не говори «никогда». Все может быть. Образование никогда и никому не мешало.

Дальше Борис решит, быть футбольным чиновником высокого класса или пойти на тренерскую работу. Мы видим, за что он берется – результат очень положительный.

В ближайшее время Борис может шагнуть ступенькой выше, – сказал бывший агент экс-игрока «Локомотива », работающего в клубе заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола.

Борис Ротенберг-младший получил тренерскую лицензию УЕФА B