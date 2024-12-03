Борис Ротенберг об академии: «Хотим объединить в «Локомотиве» и тренеров, и воспитанников, и родителей, чтобы создать настоящую семью»

Борис Ротенберг высказался об академии московского «Локомотива».

«Для реализации целей Департамента развития молодежного футбола мы создали структуру. В эту структуру входит пять отделов – аналитический, индивидуальной подготовки, ментально-когнитивной подготовки, по работе с региональными партнерами и селекции.

Очень важно было обратить внимание на воспитание детей. Ментально-когнитивный отдел в настоящий момент именно этим и занимается. Нам важно ментальное здоровье не только наших воспитанников, но и тренеров. Мы этому уделяем особое внимание и видим качественные результаты работы. Наши дети меняются. Это очень важный момент.

Два года назад, когда я зашел на должность директора департамента, мы приняли решение поменять девиз Академии: «Уважение, профессионализм, дисциплина». Этот девиз отражает наши ценности, которые касаются не только воспитанников, но и всех сотрудников нашего департамента и клуба в целом. Мы хотим объединить и тренеров, и воспитанников, и родителей, чтобы создать настоящую команду, настоящую семью.

Уже два года на каждый домашний матч основного состава в ложу академии на «РЖД Арене» приглашаются наши воспитанники, которые проявили себя на футбольном поле, по учебе или по поведению. Мы обращаем внимание не только на тех, кто выигрывает матчи, медали, но и смотрим на то, как дети себя ведут.

Для нас очень важно, чтобы воспитанник, который носит майку «Локомотива», не только показывал уровень игры на поле, но и чтобы он гордился быть частью этого клуба. Это и ответственность – как ты себя ведешь, как разговариваешь, как ты себя подаешь. Мы хотим воспитывать спортсменов, которые будут уверены в себе. Они будут знать, что когда играют за «Локомотив», это дает им возможность стать гармонично развитыми людьми.

Мы создали традицию, когда приходят легенды нашего клуба – Евсеев, Чугайнов, Сенников, Гильерме и многие другие. Это те футболисты, которые оставили след в истории «Локомотива». Когда ребята их видят, конечно же, для них это большое событие. В том числе, когда приходят игроки основной команды, это тоже дорогого стоит. Мы общаемся в неформальной обстановке. Ребята понимают, к чему нужно стремиться», – заявил Ротенберг в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».