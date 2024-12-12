«Футбол – спорт номер один в России и в мире, кто бы что ни говорил. Не чувствую падения интереса, все раздувается извне». Алдонин об опросе ВЦИОМ
Евгений Алдонин не согласен с данными ВЦИОМ о главном виде спорта в России.
По результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения большинство россиян назвали хоккей главным национальным видом спорта – такой ответ дали 27% респондентов. Футбол и фигурное катание разделили вторую строчку с результатом 9%.
«У меня другое понимание. Я так не считаю. Не чувствую, чтобы интерес к футболу упал в нашей стране за последние годы.
Самое удивительное, что это все раздувается извне. Кто бы что ни говорил, ни писал, ни пытался переубедить людей, но футбол – это спорт номер один у нас и во всем мире. Это неоспоримо», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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