Энрике про КЧМ в США: «Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как этого хочет «ПСЖ»
Луис Энрике высказался о качестве поля на клубном ЧМ в США.
«ПСЖ» переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.
Встреча прошла в Сиэтле.
«Думаю, что заслужили победу в этом матче.
Непросто играть на выезде, за границей. Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как мы этого хотим», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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