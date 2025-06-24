  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике про КЧМ в США: «Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как этого хочет «ПСЖ»
9

Энрике про КЧМ в США: «Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как этого хочет «ПСЖ»

Луис Энрике высказался о качестве поля на клубном ЧМ в США.

«ПСЖ» переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

Встреча прошла в Сиэтле.

«Думаю, что заслужили победу в этом матче.

Непросто играть на выезде, за границей. Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как мы этого хотим», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

«ПСЖ» вышел в плей-офф и может сыграть против Месси. Победный у Хвичи – спиной!

Что теперь будет с «Торпедо»?15310 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoСиэтл Саундерс
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Луис Суарес: «Энрике и маэстро Табарес – самые важные тренеры в моей карьере. У «Интер Майами» есть инструменты для борьбы с «ПСЖ»
3 минуты назад
Жорди Альба: «Всегда говорил, что Энрике – лучший в мире. «Интер Майами» постарается победить «ПСЖ». Почему бы и нет?»
513 минут назад
«Зенит» близок к покупке 21-летнего Вега из «Архентинос Хуниорс». За левого защитника заплатят 9 млн долларов
48сегодня, 04:55
«Интер Майами» вошел в число 16 лучших команд мира. МЛС должна нами гордиться». Маскерано о выходе в плей-офф КЧМ
35сегодня, 04:20
«Атлетико» вылетел с КЧМ, «Локомотив» рассматривает Ротенберга, АКМ может заменить «Витязь» в КХЛ, «Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, Беллингем пропустит 3-4 месяца и другие новости
6сегодня, 04:15
Команды Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учетом клубов и сборной. «Интер Майами» прошел в 1/8 финала КЧМ
29сегодня, 04:05
Суарес забил «Палмейрасу» после сольного прохода, обыграв двух соперников. У форварда «Интер Майами» 9-й гол в сезоне
13сегодня, 03:25
«Интер Майами» сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Палмейрас» отыгрался с 0:2 с командой Месси и встретится с «Ботафого»
55сегодня, 03:15
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» сыграли вничью, «ПСЖ» победил «Сиэтл», «Атлетико» обыграл «Ботафого», но выбыл
247сегодня, 03:05
«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли 2:2 в 3-м туре КЧМ. Бразильский клуб забил на 80-й и 87-й, отыгравшись с 0:2
38сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»
133 минуты назад
«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования
47 минут назад
«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари
158 минут назад
Компани о клубном ЧМ: «Важно, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга – это хорошо для развития футбола»
сегодня, 04:30
«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл 4:4. Клуб из Египта нанес 23 удара, из них – 12 в створ
сегодня, 03:41
«Порту» ни разу не победил в группе с «Интер Майми», «Аль-Ахли» и «Палмейрасом». Португальцы набрали два очка и стали третьими в таблице
6сегодня, 03:35
«Тоттенхэм» требует 11 млн фунтов от компании Рэтклиффа. Клуб подал в суд за досрочное расторжение спонсорского контракта
3сегодня, 02:50
Мбаппе может сыграть в 3-м туре КЧМ против «Зальцбурга». Форвард «Реала» еще не вернулся в общую группу, но тренируется в зале
1сегодня, 01:45
«Рома» может продать Шомуродова за 7-8 млн евро. Форвардом интересуется «Истанбул»
5сегодня, 00:52
Агент Кокорина: «Были две команды, которые интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у него есть желание оставаться в Арисе»
9сегодня, 00:40