Энрике про КЧМ в США: «Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как этого хочет «ПСЖ»

Луис Энрике высказался о качестве поля на клубном ЧМ в США.

«ПСЖ » переиграл «Сиэтл Саундерс » (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

Встреча прошла в Сиэтле.

«Думаю, что заслужили победу в этом матче.

Непросто играть на выезде, за границей. Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как мы этого хотим», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

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