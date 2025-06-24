Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»

Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Сиэтлом».

«ПСЖ» переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

«Легких матчей не бывает. Мы понимаем, что каждый матч будет еще сложнее. Мы должны быть сосредоточены от начала до конца. Мы показали характер и заслужили победу

Здесь много солнца, поле было немного сухим. Мы много работаем, но чувствуем усталость в конце сезона. Но мы готовы.

Мы продолжим усердно работать, хорошо восстановимся и будем двигаться дальше», – сказал защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.