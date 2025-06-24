Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»
Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Сиэтлом».
«ПСЖ» переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.
«Легких матчей не бывает. Мы понимаем, что каждый матч будет еще сложнее. Мы должны быть сосредоточены от начала до конца. Мы показали характер и заслужили победу
Здесь много солнца, поле было немного сухим. Мы много работаем, но чувствуем усталость в конце сезона. Но мы готовы.
Мы продолжим усердно работать, хорошо восстановимся и будем двигаться дальше», – сказал защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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