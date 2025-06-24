«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования

Магн Аклиуш может перейти в чемпионат Германии.

Интерес к 23-летнему вингеру «Монако » проявляет «Байер ».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже провели первые переговоры, однако французский клуб выставил высокие требования.

В прошлом сезоне Магн Аклиуш провел 43 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.