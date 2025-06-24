«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования
Магн Аклиуш может перейти в чемпионат Германии.
Интерес к 23-летнему вингеру «Монако» проявляет «Байер».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже провели первые переговоры, однако французский клуб выставил высокие требования.
В прошлом сезоне Магн Аклиуш провел 43 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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