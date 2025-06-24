Компани о клубном ЧМ: «Важно, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга – это хорошо для развития футбола»
Венсан Компани поделился впечатлениями относительно клубного чемпионата мира.
На турнире «Бавария» обыграла «Окленд Сити» (10:0) и «Бока Хуниорс» (2:1).
«Это очень хороший опыт. Я болельщик футбола. На стадионе всегда присутствуют много людей.
Важно и то, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга. Африканские и азиатские команды также играют свою роль.
Это хорошо для развития футбола. Иначе вы бы никогда не увидели, как эти команды играют вместе», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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