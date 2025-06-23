«Интер Майами» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Интер Майами» сыграет с «Палмейрасом» в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 3 тур
24 июня 01:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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