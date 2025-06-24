«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари
«Милан» сделал предложение о трансфере Ардона Яшари.
Итальянский клуб отправил письменное предложение о приобретении 22-летнего опорника «Брюгге».
Сообщается, что Милан готов выплатить за футболиста 27 миллионов плюс 3 миллиона в качестве бонусов.
Контракт игрока с «Брюгге» рассчитан до 2029 года.
В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
Что теперь будет с «Торпедо»?15310 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости