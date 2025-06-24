«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари

«Милан» сделал предложение о трансфере Ардона Яшари.

Итальянский клуб отправил письменное предложение о приобретении 22-летнего опорника «Брюгге».

Сообщается, что Милан готов выплатить за футболиста 27 миллионов плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Контракт игрока с «Брюгге » рассчитан до 2029 года.

В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.