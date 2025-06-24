Суарес забил «Палмейрасу» после сольного прохода, обыграв двух соперников. У форварда «Интер Майами» 9-й гол в сезоне

Луис Суарес забил в матче клубного ЧМ после индивидуального прохода.

«Интер Майами » и «Палмейрас » сыграли вничью (2:2) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

Нападающий флоридского клуба Луис Суарес отметился голом на 65-й минуте, обыграв двух соперников в сольном проходе и, находясь в штрафной, отправив мяч в ближний верхний угол.

В нынешнем сезоне уругваец забил 9 голов в 24 матчах во всех турнирах.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Палмейрас».