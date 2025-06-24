«Рома» может продать Шомуродова за 7-8 млн евро. Форвардом интересуется «Истанбул»
«Рома» хочет получить 7-8 миллионов евро за Эльдор Шомуродов.
Действующий контракт нападающего и итальянского клуба рассчитан до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Узбекистана может перейти в «Истанбул».
В прошлом сезоне Эльдор Шомуродов забил 4 гола и сделал 4 передачи в 27 матчах, проводя на поле в среднем 40 минут. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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