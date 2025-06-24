Агент Кокорина: «Были две команды, которые интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у него есть желание оставаться в Арисе»

Агент Александра Кокорина ответил о желании футболиста вернуться в Россию.

Нападающий с 2022 года выступает за кипрский «Арис».

«Лучше у Александра узнать. Мы эту тему с ним не обсуждали, и об этом желании мне неизвестно.

У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу.

Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию.

Но у Кокорина контракт с «Арисом ». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», – сказал Тимофей Бердышев, представитель Александра Кокорина .