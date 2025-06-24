Команды Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учетом клубов и сборной. «Интер Майами» прошел в 1/8 финала КЧМ

Команда Лионеля Месси вновь вышла из группового этапа.

«Интер Майами » сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

Таким образом, американский клуб вышел из группы со второго места и сыграет 1/8 финала против «ПСЖ ».

Отмечается, что команды, за которые выступал Лионель Месси , вышли из группы во всех 33 случаях в ходе его карьеры с учетом клубов и сборной.

«Интер Майами» сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Палмейрас» отыгрался с 0:2 с командой Месси и встретится с «Ботафого»