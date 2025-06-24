Команды Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учетом клубов и сборной. «Интер Майами» прошел в 1/8 финала КЧМ
Команда Лионеля Месси вновь вышла из группового этапа.
«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.
Таким образом, американский клуб вышел из группы со второго места и сыграет 1/8 финала против «ПСЖ».
Отмечается, что команды, за которые выступал Лионель Месси, вышли из группы во всех 33 случаях в ходе его карьеры с учетом клубов и сборной.
«Интер Майами» сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Палмейрас» отыгрался с 0:2 с командой Месси и встретится с «Ботафого»
Что теперь будет с «Торпедо»?15176 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости