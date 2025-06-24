«Интер Майами» вошел в число 16 лучших команд мира. МЛС должна нами гордиться». Маскерано о выходе в плей-офф КЧМ

Хавьер Маскерано считает, что МЛС должна гордиться «Интер Майами».

«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

Клуб МЛС вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет против «ПСЖ».

«Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. В концовке матч был в наших руках, поэтому ощущения странные.

Но я бы был доволен, если бы до старта турнира кто-то сказал мне, что мы будем играть вот так против таких клубов.

Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться «Интер Майами », – сказал главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано .