«Интер Майами» вошел в число 16 лучших команд мира. МЛС должна нами гордиться». Маскерано о выходе в плей-офф КЧМ
Хавьер Маскерано считает, что МЛС должна гордиться «Интер Майами».
«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.
Клуб МЛС вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет против «ПСЖ».
«Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. В концовке матч был в наших руках, поэтому ощущения странные.
Но я бы был доволен, если бы до старта турнира кто-то сказал мне, что мы будем играть вот так против таких клубов.
Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться «Интер Майами», – сказал главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
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