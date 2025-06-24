Мбаппе может сыграть в 3-м туре КЧМ против «Зальцбурга». Форвард «Реала» еще не вернулся в общую группу, но тренируется в зале

Килиан Мбаппе может сыграть в третьем туре клубного чемпионата мира.

19 июня нападающего «Реала » госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы. Он продолжает лечение.

Французский футболист пропустил первые два матча на турнире против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

Тем не менее Килиан Мбаппе может сыграть в третьем матче соревнования против «Ред Булл Зальцбург ».

Форвард еще не вернулся в общую группу, но он работает в тренажерном зале.