Мбаппе может сыграть в 3-м туре КЧМ против «Зальцбурга». Форвард «Реала» еще не вернулся в общую группу, но тренируется в зале
Килиан Мбаппе может сыграть в третьем туре клубного чемпионата мира.
19 июня нападающего «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы. Он продолжает лечение.
Французский футболист пропустил первые два матча на турнире против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).
Тем не менее Килиан Мбаппе может сыграть в третьем матче соревнования против «Ред Булл Зальцбург».
Форвард еще не вернулся в общую группу, но он работает в тренажерном зале.
Что теперь будет с «Торпедо»?15085 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости