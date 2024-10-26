Мартино об Альбе: «Трудно найти защитника, который бы так помогал атаке – как Марсело, Алвес, Кафу, Роберто Карлос. Жорди на редкость техничен – еще лучше, когда он находит Месси и Суареса»
Херардо Мартино высоко оценил игру Жорди Альбы.
Защитник забил победный гол «Интер Майами» с передачи Лионеля Месси в матче плей-офф МЛС против «Атланты» (2:1).
«Нелегко найти защитника, который вносит такой большой вклад в атакующую игру команды. Дани Алвес, Кафу, Марсело, Роберто Карлос – все они соответствуют этому уровню.
Он обладает такими техническими навыками, какие очень редко встречаются у крайних защитников. Еще лучше, когда он понимает, где находятся Луис [Суарес] и Лео [Месси], и может найти их, так же, как и они находят Жорди. Конечно, сложно найти игрока на его позиции, который был бы настолько важен», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт МЛС
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