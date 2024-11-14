«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину

«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае.

В среду состоялась официальная церемония открытия парка аттракционов Real Madrid World в ОАЭ, начавшего работу несколько месяцев назад. В мероприятии приняли участие директор «Реала » Эмилио Бутрагеньо и посол клуба Роберто Карлос .

Площадь парка Real Madrid World составляет более 40 гектаров. В нем работает 40 различных аттракционов, в том числе самые высокие в мире летающие кресла высотой 140 метров и единственные на Ближнем Востоке деревянные американские горки Hala Madrid Coaster.

Кроме того, в парке открыта выставка Bernabéu Experience и фотозона Meet de Stars, где посетители парка могут сфотографироваться с фигурами игроков в натуральную величину. На территории комплекса также расположены официальные магазины клуба, рестораны и копия фонтана на площади Сибелес в Мадриде, где «Реал» традиционно празднует завоеванные трофеи.