«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину
В среду состоялась официальная церемония открытия парка аттракционов Real Madrid World в ОАЭ, начавшего работу несколько месяцев назад. В мероприятии приняли участие директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо и посол клуба Роберто Карлос.
Площадь парка Real Madrid World составляет более 40 гектаров. В нем работает 40 различных аттракционов, в том числе самые высокие в мире летающие кресла высотой 140 метров и единственные на Ближнем Востоке деревянные американские горки Hala Madrid Coaster.
Кроме того, в парке открыта выставка Bernabéu Experience и фотозона Meet de Stars, где посетители парка могут сфотографироваться с фигурами игроков в натуральную величину. На территории комплекса также расположены официальные магазины клуба, рестораны и копия фонтана на площади Сибелес в Мадриде, где «Реал» традиционно празднует завоеванные трофеи.
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