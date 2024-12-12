«Хоккей – сильный спорт, но он идет вторым после футбола. Не может быть первым, миллионы людей играют в футбол и болеют». Наумов об опросе ВЦИОМ
Николай Наумов отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ о национальном спорте.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9% – фигурное катание и футбол.
«Я не согласен с результатами абсолютно. В России миллионы людей играют в футбол, еще миллионы болеют.
Хоккей – это сильный спорт, я это понимаю и сам его люблю. Но он идет вторым после футбола – не может хоккей быть первым», – сказал экс-президент «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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