Мостовой о лучшем тренере первой части РПЛ: «Станкович, а кто еще-то… Посмотрите, как «Спартак» играл в последних турах!»

Александр Мостовой назвал Деяна Станковича лучшим тренером первой части Мир РПЛ.

Красно-белые после 18 туров занимают третье место в турнирной таблице с 37 очками, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла. Команда Деяна Станковича выиграла шесть игр подряд в чемпионате перед уходом на зимнюю паузу.

«Кто на мой взгляд лучший тренер первой части сезона РПЛ ? Станкович. Ну а кто еще-то… Посмотрите, как «Спартак» играл в последних турах!» – заявил бывший полузащитник «Спартака ».