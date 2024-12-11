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Мостовой о лучшем тренере первой части РПЛ: «Станкович, а кто еще-то… Посмотрите, как «Спартак» играл в последних турах!»

Александр Мостовой назвал Деяна Станковича лучшим тренером первой части Мир РПЛ.

Красно-белые после 18 туров занимают третье место в турнирной таблице с 37 очками, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла. Команда Деяна Станковича выиграла шесть игр подряд в чемпионате перед уходом на зимнюю паузу.

«Кто на мой взгляд лучший тренер первой части сезона РПЛ? Станкович. Ну а кто еще-то… Посмотрите, как «Спартак» играл в последних турах!» – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoДеян Станкович
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